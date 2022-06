Jérôme de Warzée dans 69 minutes sans chichis : ATTENTION, ça pique !

Si tout le monde connaît le célèbre " Cactus" qui ponctue la matinale de Vivacité et le programme de TIPIK, on connaît peut-être moins le Jérôme de Warzée agité de la plume ! Cet ancien champion de Belgique de scrabble écrit énormément et pas seulement pour lui. Il est co-auteur pour des artistes comme Virginie Hocq, Fabian Le Castel, ou encore les frères Taloche.

Avec son humour teinté de cynisme et sa façon bien à lui de revisiter l’actualité, il cartonne. De ses débuts au café-théâtre de Koekelberg où il présente des sketches devenus cultes comme " le syndicaliste ", au succès du "Grand Cactus", ce bourreau de travail enchaîne les projets avec succès.

Pourtant, ce n’est qu’à 30 ans qu’il se met à l’écriture de textes humoristiques.