Jérôme de Warzée commente le jubilé d’Elizabeth II

Ce jeudi 2 juin commençait les célébrations en l’honneur des 70 ans de règne de la Reine Elizabeth II. Pour l’occasion, Jérôme de Warzée vous fait revivre son arrivée au balcon, dans le Cactus…

"L’hymne étant le "God Save The Queen", God et Queen, les deux personnalités au règne le plus long de l’histoire. Celui de la Reine Mère étant supérieur, puisque son année de naissance est antérieure à celle de son carrosse. A la place de Dieu, je me méfierai, bien qu’il sache déjà qu’avec Michel Drucker, il n’a plus aucune chance de rivaliser…"