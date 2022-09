Jérôme de Warzée analyse les dépenses du Parlement wallon

Le journal Le Soir a mis à jour d’incroyables documents concernant la gestion du Parlement wallon : harcèlement, dépenses explosives corruption, Jérôme de Warzée suit l’affaire et vous livre son compte rendu.

Premièrement, une plainte pour harcèlement a été déposée contre le greffier Frédéric Janssens, qui menace son personnel avec des termes comme : "Toi, t’es à la morgue à midi !".

Deuxièmement, une jonction piétonne de vingt mètres a été édifiée pour permettre aux députés de rejoindre directement le Parlement depuis le parking. Ce passage leur évite de traverser la route en surface, on connaît les dangers à Namur, snipers, pluies acides, météorites, etc. Coût du petit tunnel, 2 millions d’euros, pour vingt mètres, "je pose mille, je retiens ma respiration, cent mille euros le mètre, même mon plein ne me coûte pas ça" explique Jérôme. Attention, c’est sans les travaux d’étanchéité, ni l’esthétique, ils peuvent encore faire appel à Arne Quinze pour installer des allumettes qui doublerait le budget.

Troisièmement, le parking en lui-même coûte 260.000€ par an, il est réservé toute l’année, alors qu’ils ne se réunissent qu’une semaine sur deux, et jamais pendant les vacances scolaires, "c’est intéressant surtout quand on préconise aux citoyens de privilégier le vélo pour aller bosser" développe Jérôme.

Quatrièmement, on construit un hangar pour ranger des barrières, coût estimé 15.000€ et il en a coûté 206.000. Peut-être que les barrières sont couchées dans des écrins en argent individuels, la Wallonie, un endroit où nos élus se préoccupent de votre logement, si vous êtes une barrière.