Jérôme de Warzée analyse les déclarations politiques du week-end avec humour

Ce week-end a été très chargé en évènements et en déclarations politiques. Il y en a eu pour tous les goûts et de toutes sortes dont une en particulier, celle de Georges Louis Bouchez, qui s’est exprimé en étant perché sur une attraction de Walibi. Un choix de parc assez bien fait explique Jérome dans le Cactus du 8/9…

"Et bien, pour un parti qui protège l’évasion fiscale, les gros fraudeurs, et qui nous suce jusqu’à la moelle, le choix d’un parc dont les attractions se nomment : "le grand carrousel", "los banditos", et "le vampire" semblait effectivement judicieux".