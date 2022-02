Jérôme de Warzée adresse une lettre à Vladimir

En cette période bien dramatique, Jérôme de Warzée a choisi d’adresser quelques mots, à travers une lettre, à Vladimir Poutine.

"On ne tremble pas Vladimir, tu sais ce qu’il fait un Belge quand il tremble ? Il met une caméra sur son épaule, il filme une caravane, et il gagne une palme d’or à Cannes ! Tu fais le malin en chevauchant un ours, avec les bras écartés ; nous, on a Jean-Claude Van Damme qui fait un grand écart sur deux semi-remorques en mouvement, les bras croisés ! Tu as perdu d’avance ! Et chez nos alliés aussi, plus tu menaceras Boris Johnson, plus il fera des fêtes, plus tu pousseras loin ton armée en France, plus tu te rendras compte que ta légitimité devra être jugée par Cyril Hanouna… Ça fait peur, hein ? Tu vois, l’autodérision, c’est une arme, d’accord, ça ne sert à rien, mais parfois, ça permet d’éviter la panique. Donc, tu as compris que nous ne paniquerons pas… Allez, le vrai courage, c’est de choisir, retire-toi alors… "