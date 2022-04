Jérôme d’Ambrosio s’épanouit dans sa nouvelle vie de "Team Principal"

Venturi Racing est la seule équipe monégasque sur le circuit. Une écurie qui prendra une nouvelle dimension en 2023 : "Venturi est en Formule E depuis le début. L’année prochaine, on deviendra le team officiel de Maserati. Ce sera encore une étape pour l’équipe mais on restera dans la principauté. Ce partenariat avec Maserati est une opportunité extraordinaire. Cela devrait nous permettre de rester au niveau qu’on a atteint ces derniers moi. Et cela en continuant à se battre pour gagner des courses et pourquoi pas le championnat aussi. C’est une marque iconique. Pour nos partenaires et pour les fans, le retour d’une marque comme celle-là en course est une bonne chose."

Même si son mode de vie a changé, Jérôme D’Ambrosio semble toujours aussi fit et en forme : "J’essaie de garder un mode de vie sain. J’ai moins de temps, mes horaires sont moins flexibles, mais je continue à faire du sport. Je dis toujours que pour être bien dans sa tête, il faut être bien dans son corps. C’est aussi la culture de l’équipe. Nos ingénieurs viennent tous les matins de Nice à vélo. C’est aussi cette culture-là du sport qu’on développe en compétition," conclut le Team Principal de Venturi Racing.

Venturi Racing a remporté un E-Prix cette saison. Edoardo Mortara s’était imposé fin janvier à Diriyah, en Arabie saoudite. Le team espère briller ce week-end à domicile.