Jérôme au bord des larmes après avoir remporté le Golden Ticket pour Ronquières

Ce vendredi dans le Réveil de Tipik, Marco, Lara, François et Audrey ont fait gagner le Golden ticket pour Ronquières.

Ils ont appelé les deux finalistes, Agnès et Jérôme, et les ont mis au défi. Marco leur a chacun posé une question subsidiaire hors antenne, à savoir : combien d’artistes sont à l’affiche du Ronquières cette année ? Ils ont chacun dû donner une réponse, qui se jouait à pas grand-chose. Agnès a répondu 66, Jérôme 35. La bonne réponse étant 44, c’est Jérôme qui a remporté le Golden Ticket. Il était très stressé et n’a pu cacher son émotion d’apprendre qu’il était le vainqueur. "Je vais me pincer et me réveiller, ce n’est pas possible", s'est-il exclamé.

Et on peut le comprendre. Voici ce que contient le Golden Ticket :

2 Pass 3 jours pour le festival

La nuit du samedi à l’hôtel

Une rencontre avec Jain dans le studio de Tipik

Accès au backstage au plus proche des artistes

Coupes de champagne en zone VIP

On ne peut que le féliciter !