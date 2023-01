Jeroen Delmee, sélectionneur des Pays-Bas et ancien coach des Red Lions : « La Belgique est une machine »

Mais cette progression spectaculaire, les joueurs belges la doivent aussi, en partie, à Jeroen Delmee. En effet, de 2010 à 2014, il a été adjoint auprès de notre équipe nationale avant d’en prendre le contrôle entre 2014 et 2015. " Pour moi, Jeroen Delmee, c’est le point fort de l’équipe néerlandaise. Tactiquement, c’est l’un des plus forts au monde. Comme notre groupe n’a pas changé, il aura l’avantage de nous connaitre par cœur. Je suis content pour lui qu’il arrive à ce stade la compétition avec son équipe. Il le mérite ".

Un hommage à destination de l’ancien coach qui a pourtant connu une aventure de courte durée comme entraineur principal. " C’est vrai que, au niveau des résultats, cela n’a pas bien fonctionné (NDLR : Après un Euro 2015 décevant, le Néerlandais fut d’ailleurs remplacé par Shane McLeod, avec le succès que l’on connait). Mais on est en 2023 et on joue encore avec la tactique qu’il avait mise en place à l’époque. Il y a eu des changements depuis mais la base vient de lui ", analyse John-John Dohmen.

Si les qualités de technicien n’étaient pas remises en cause, c’était sans doute l’aspect mental qui a fait défaut. " Shane McLeod nous a apporté cette confiance en nous. Jeroen avait un style plus direct qui peut ne pas convenir à tout le monde. En Belgique, on n’est plus dans la discussion, la confiance. Les Allemands ou les Néerlandais sont plus dans la discipline. Mais chacun a sa manière de fonctionner ".