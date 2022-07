Jérémy Taravel proche de rejoindre les U23 d’Anderlecht

Cela devait être Guillaume Gillet, mais celui-ci a finalement mis un terme à sa carrière de joueur peu de temps après s’être engagé avec les U23 pour rejoindre le staff de Felice Mazzu. Alors ce serait peut-être Jérémy Taravel qui signerait avec l’équipe des U23 selon nos collègues de la Dernière Heure.

Depuis le changement de statut de Gillet qui devient T3 de l’équipe première, Anderlecht était à la recherche d’un joueur expérimenté pour son équipe réserve. Et ce serait en la personne de Jérémy Taravel que le club aurait trouvé son bonheur. À 35 ans, il a déjà un beau bagage professionnel. Passé par Zulte Waregem, Sporting Lokeren, KAA Gand, Cercle Bruges et Mouscron et Belgique mais aussi par le Dinamo Zagreb en Croatie et Sion en Suisse, le défenseur français était libre depuis les problèmes financiers rencontrés par le Royal Excel Mouscron où il est resté une année.

Si son arrivée se confirme, le joueur aura la tâche et la responsabilité d’encadrer et de mener les jeunes pousses anderlechtoises sur le terrain.