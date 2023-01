Jeremy Renner s'exprime depuis son lit d'hôpital

L’acteur de 51 ans s’exprime sous la photo : “Merci pour vos mots gentils, je suis trop bousillé pour écrire mais je vous envoie de l’amour à tous”.

Il séjournait dans son ranch entre Reno et Lake Taho, dans l’Etat du Nevada qui a connu d’abondantes chutes de neige le jour du Nouvel An. Habitué à dégager sa longue allée privée ainsi que les routes et les chemins de sa région, Jeremy Renner s’est gravement blessé alors qu’il déneigeait. Après que la police a été contactée, Renner a été transporté à l’hôpital par avion dimanche où il a subi deux interventions chirurgicales, selon son agent.

Selon un porte-parole de l’acteur interrogé sur CNN, Jeremy Renner souffre de “blessures orthopédiques et d’un traumatisme thoracique”.