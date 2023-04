Jeremy Renner évoque des détails de son accident : "je pouvais voir mon œil avec l'autre œil"

Un accident de chasse-neige a failli coûter la vie à l’acteur star de la saga Marvel, qui incarne Hawkeye. Il a donné une longue interview jeudi 6 avril au média ABC, où il explique les conséquences de l’accident.

C’était le 1er janvier dernier lors de la tempête de neige nommée "le blizzard du siècle" qui a paralysé une partie des États-Unis. L’interprète de 52 ans a utilisé un chasse-neige pour dégager une voiture. Son neveu était en train de détacher le chasse-neige, quand l’engin a dérapé sur la glace. Jeremy Renner s’est précipité pour sauver son neveu. En se retournant pour voir si tout allait bien, il a sorti un pied de l’habitacle, mais a oublié de serrer le frein à main. Les chenilles en mouvement l’ont propulsé vers l’avant. Il a ensuite perdu l’équilibre et a glissé sous la cabine du chasse-neige. " C’est à ce moment-là que j’ai crié : "pas aujourd’hui enfoiré", quand je suis passé sous l’engin ", raconte-t-il à ABC. " J’étais sur de l’asphalte et de la glace. C’est comme si quelqu’un m’avait coupé le souffle. Il se passe trop de choses dans le corps pour ressentir la douleur, c’est tout. C’est comme si votre âme pouvait ressentir la douleur. "

Il a failli y laisser la vie : Huit côtes cassées en 14 endroits, les deux chevilles, le tibia de la jambe gauche ou encore la mâchoire, au total une trentaine d’os sont cassés. Ajoutez à ça un poumon affaissé et un foie perforé. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital où il a dû subir de nombreuses opérations : des élastiques dans sa mâchoire, des vis en titane pour réparer ses côtes cassées, du métal dans ses jambes et sur son visage pour reconstruire une orbite et de longues heures de rééducation.

Son neveu témoigne dans l’interview, il assure qu’il ne pensait "pas qu’il était en vie".

Jeremy Renner disait qu'il pouvait "voir mon œil avec l'autre œil". Les amis de l'acteur et le voisin Rich Kovach étaient également invités à l'émission. Ils décrivent que la star du cinéma avait "du sang qui lui sortait des oreilles".

"Son œil avait l'air d'avoir été arraché par un coup de poing", a déclaré Kovach.

Jeremy Renner reconnaît sa responsabilité : " C’est comme ça. C’est mon erreur, et j’en ai payé le prix. " La première chose qu’il a dite à son réveil à l’hôpital à sa famille est d’ailleurs : " Je suis désolé. "

Il a maintenant retrouvé une vision complète de ses deux yeux. Sa rééducation est en progrès et il peut se déplacer avec un déambulateur.

Pendant sa convalescence, Jeremy Renner a donné des nouvelles sur les réseaux sociaux en dévoilant quelques images de son hospitalisation à ses fans.