Jeremy Renner est sorti de l’hôpital trois semaines après son grave accident

C’est une annonce simple mais qui a de nouveau conduit à des réactions de soutien, tout en rassurant les fans de l’acteur sur son état. Celui-ci souffre ainsi de “blessures orthopédiques et d’un traumatisme thoracique” selon un porte-parole. Une personne proche de Jeremy Renner a révélé au New York Post que son état est "plus grave que prévu" et que "Jeremy est au courant qu’il a failli mourir". D’après cette même source, il faudrait au moins deux ans pour que l’acteur se remette totalement.