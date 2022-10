Jérémy Perbet, le buteur du FC Liège : "Marquer l’histoire du club en l’aidant à rejoindre le foot professionnel"

L’histoire du FC Liège n’est décidément pas un long fleuve tranquille. Alors qu’ils étaient sur le point de rejoindre la D1B, les joueurs, dirigeants et supporters du Matricule 4 ont clairement dû déchanter il y a cinq mois après une défaite concédée à Coxyde lors du dernier match du tour final. Déçu mais pas abattu, le club liégeois a rapidement tourné la page pour aborder cette saison en étant animé des meilleures intentions dans l’espoir d’accéder enfin à l’antichambre de l’élite du football belge. Après 10 journées de compétition, les sang et marine occupent la 3e place du classement de la Nationale 1, à 4 points du leader, le Patro Eisden, qu’ils affrontent précisément ce week-end à Rocourt. L’occasion de faire le point sur les ambitions réelles du Football Club Liégeois avant le match au sommet de ce dimanche.

C’est pied au plancher, que Liège a démarré le championnat de Nationale 1 avec notamment une série de 5 victoires d’affilée mais surtout une efficacité redoutable. L’équipe principautaire a affolé les marquoirs et les statistiques en inscrivant la bagatelle de 27 buts lors de ces 5 matches, pour un seul encaissé. Les Liégeois semblaient donc partis pour une marche triomphale avant de subir un coup d’arrêt qui s’est traduit par deux partages et une première défaite sur le terrain des U23 de l’Antwerp il y a 15 jours. Le RFCL a cependant réagi en renouant avec la victoire le week-end dernier, 1-3, à Ninove. De bon augure avant le choc de ce dimanche.

Match au sommet à Rocourt

Avec 21 points en 10 matches, le parcours des Sang et Marine est conforme aux attentes même s’ils n’ont pas encore affronté des équipes du top. Ce qui sera toutefois le cas ce dimanche avec la venue du Patro Eisden à Rocourt. Les Liégeois sont prêts à affronter les Limbourgeois comme le déclare l’entraîneur, Gaëtan Englebert : " Après notre première défaite de la saison en championnat, il était nécessaire de réagir. C’est ce que nous avons fait en remportant les 3 points dimanche dernier. La confiance est donc revenue au bon moment. On va affronter un gros calibre de la série. Les Limbourgeois ont beaucoup transféré cette saison et ils ne manquent pas d’ambitions. C’est notre premier gros test cette saison. C’est un peu, toutes proportions gardées, notre clasico. Un duel entre deux des prétendants au titre. Si ce match ne sera pas encore décisif, c’est surtout l’occasion de nous situer par rapport à un adversaire redoutable ".

Duel entre anciens brugeois

Le duel entre le FC Liège et le Patro Eisden mettra aux prises deux entraîneurs, Gaëtan Englebert et Stijn Stijnen qui ont la particularité d’avoir évolué ensemble durant 8 saisons (de 2000 à 2008) sous le maillot du Club de Bruges. De quoi pimenter encore un peu plus le match de ce dimanche, d’autant que si les deux hommes s’apprécient, ils ne se feront aucun cadeau…. " C’est clair que nous avons tous les deux vécu de grands moments à Bruges. Stijn est un ami. On est toujours restés en contact et on se revoit encore de temps en temps mais ce dimanche il n’y aura pas de sentiments. Une seule chose comptera pour nous, c’est la victoire. Nous sommes tous les deux des compétiteurs avant tout mais cela ne nous empêchera pas de discuter et de prendre un verre après le match ".

Un atout nommé Perbut

Pour affronter le Patro Eisden, Liège pourra compter sur la force de frappe de son buteur, Jérémy Perbet. A presque 38 ans (il les fêtera le 12 décembre), l’attaquant français a plus que de beaux restes et toujours le sens du but. Pour sa première saison à Liège, il a scoré à 24 reprises et terminé en tête du classement des buteurs de Nationale 1. Cette saison, il confirme qu’il est toujours un serial buteur avec 12 goals inscrits en 10 matches : " J’ai toujours cet instinct de buteur. Il ne m’a jamais quitté et il s’est même affiné avec le temps. J’arrive mieux à détecter où je peux me placer pour marquer le plus facilement mais l’entente et la communication avec mes partenaires est aussi primordiale. C’est important qu’ils sachent comment ils doivent me servir pour que je sois le plus efficace devant le but adverse. En tout cas, je me sens épanoui ici à Liège. Les statistiques en attestent mais c’est avant tout un travail collectif. C’est grâce à mes partenaires si je parviens à marquer des buts. Notre équipe est efficace avec un bon équilibre sur le plan défensif et offensif ".

Retrouver enfin le foot professionnel

Si Jérémy Perbet a retrouvé toutes ses sensations à Liège, il entend bien réussir le dernier grand challenge de sa carrière de joueur : " Je ne me dis pas encore que c’est la fin de ma carrière. La motivation et l’envie sont toujours là et je joue chaque match pour essayer de marquer le plus de buts possibles. Ma priorité est évidemment la montée en D1B, c’est pour ça que je suis venu à Liège. J’adore Liège et j’aimerais rentrer un peu dans l’histoire du club en l’aidant à en réintégrer le foot professionnel. Ce serait formidable pour le public liégeois, qui le mérite amplement ". La montée, c’est aussi l’objectif avoué de Gaëtan Englebert qui préfère toutefois rester prudent après l'expérience de la saison dernière : " Liège a sa place dans le foot pro vu son histoire, son statut et ses supporters mais avoir un nom ne suffit pas. Nous devons prouver sur le terrain que nous méritons d’évoluer plus haut dans la hiérarchie du football belge. Nous sommes sur le bon chemin mais le championnat est très long cette saison. Nous devons absolument terminer parmi les trois premiers, ce qui est dans nos cordes mais il faudra rester concentrés et prester à notre meilleur niveau chaque week-end, à commencer par ce dimanche face au Patro Eisden ".