Jérémy Perbert, 600 matches au compteur, est toujours décisif au FC Liège : "Je fête chacun de mes buts comme si c’était le dernier"

A 38 ans, Jérémy Perbet continue d’affoler les marquoirs. Le buteur du FC Liège, qui a disputé dimanche dernier son 600e match professionnel, a de nouveau trouvé le chemin des filets à deux reprises. Ce qui porte son total à 20 buts cette saison. L’attaquant français, qui a déjà scoré à 52 reprises sous le maillot sang et marine, marque comme il respire depuis son arrivée à Rocourt en juillet 2021. Comme l’an dernier, il occupe à nouveau la tête du classement des buteurs de la Nationale 1 et il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Son efficacité devrait permettre à Liège, 2e en Nationale 1, de rejoindre enfin la D1B la saison prochaine.

Jérémy, 600 matches en équipe première, c’est un fameux cap, surtout pour un attaquant ?

" Oui, c’est tout d’abord une fierté d’avoir joué comme professionnel autant de matches en 18 ans. Cela démontre une certaine régularité mais j’ai déjà l’esprit tourné vers les 700 matches. C’est mon objectif avoué même si ce n’est déjà pas si mal d’avoir pu jouer 600 matches en équipe première ".

600 matches et vous savez combien de buts vous avez marqués ?

" J’en suis à 282. Ce n’est pas si mal même si on peut toujours mieux faire mais c’est mon côté perfectionniste. C’est bien mais je dois continuer à essayer de marquer le plus de buts possible ".

Comment expliquer cette efficacité devant le but adverse ?

" Je crois que c’est tout d’abord le relationnel avec mes équipiers qui m’ont donné les ballons pour les mettre au fond des filets. Il faut être réaliste, je ne suis pas un joueur qui peut faire la différence à lui tout seul. J’ai besoin de mes partenaires pour être servi dans les meilleures conditions et j’en suis bien conscient. Maintenant, je sais que j’ai cette qualité de buteur qui me permet de marquer assez facilement ainsi qu’une intelligence de jeu pour parvenir à me déjouer des défenseurs adverses mais l’essentiel est de pouvoir faire partie d’une équipe qui joue offensivement et qui se crée beaucoup d’occasions. Et c’est le cas au FC Liège ".

Depuis que je suis en Belgique, j’ai marqué en moyenne une vingtaine de buts par saison

Vous avez pourtant marqué partout où vous êtes passé ?

" Oui, hormis peut-être en Turquie, à Basaksehir, où je n’ai marqué que 5 buts en une saison. Quand je marque entre 10 et 15 buts, c’est presque une déception parce que je marque en moyenne une vingtaine de buts par saison depuis que je suis en Belgique. Maintenant, il faut se rendre compte que ce n’est pas si évident que ça de marquer autant, surtout dans une division inférieure comme la Nationale 1 où on se retrouve généralement face à des blocs très bas. Des équipes très défensives, au marquage rigoureux mais je parviens encore à marquer et tant que j’aurai le niveau, je continuerai à jouer ".

Après toutes ces années, le fait de marquer un but vous procure manifestement toujours autant de plaisir ?

" Oui, c’est vrai. Depuis le premier but que j’ai marqué, jusqu’au dernier, inscrit dimanche passé face à Ninove. Je ressens toujours la même sensation et cela me procure la même joie. Je sais l’importance de marquer des buts mais aussi la difficulté de pouvoir les inscrire. C’est la raison pour laquelle, il ne faut pas banaliser ce genre de choses. A 38 ans, on ne sait pas ce que l’avenir me réserve. Je suis plus près de la fin que du début et donc je fête chacun de mes buts, comme si c’était le dernier ".

Marquer un but me procure toujours autant de plaisir

Qu’est-ce que cela procure comme sensations ?

" C’est surtout la joie intense de pouvoir communiquer avec mes équipiers mais aussi avec le public, d’autant qu’à Liège, on a la chance de pouvoir compter sur des supporters exceptionnels et très fidèles. On a un super public avec lequel la communion est parfaite".

Pourtant, vous êtes l’homme à suivre chaque week-end et malgré cela, vous marquez souvent des buts décisifs ?

" Oui, peut-être mais ça a toujours été comme ça. En tout cas, depuis que je suis arrivé en Belgique. J’ai toujours marqué des buts et j’ai été deux fois meilleur buteur, donc j’ai toujours vécu cela mais c’est à moi de trouver des solutions pour essayer de me démarquer et libérer des espaces pour mes partenaires. Le foot est avant tout un jeu collectif ".

282 buts inscrits, c’est un fameux bilan. J’imagine que la barre des 300 est un autre de vos objectifs ?

" Oui, bien sûr. J’ai marqué mon 250e but l’année dernière avec Liège, donc je voudrais bien inscrire mon 300e avec le club liégeois. Cela risque d’être un peu compliqué cette année mais pourquoi pas la saison prochaine en D1B… ".

L’objectif est de pouvoir jouer en D1B avec Liège

Liège est bien parti pour rejoindre l’antichambre de l’élite ?

" Oui, j’ai envie de dire que c’est un peu l’année où jamais pour Liège, d’autant qu’il y aura trois montants cette saison. Nous n’avons perdu qu’un seul match jusqu’à présent et à domicile on a fait presque carton plein. Il ne reste que 13 matches à jouer avec quelques rencontres un peu plus difficiles contre des adversaires directs comme l’Olympic, les Francs Borains et La Louvière mais en général, on répond présent dans ces rendez-vous. A nous de continuer de la sorte jusqu’à la fin de saison et je suis convaincu que nous pourrons valider notre ticket pour la D1B ".

Votre ambition est donc de rester une 3e saison à Liège mais cette fois à l’échelon supérieur ?

" Oui, la montée est clairement l’objectif avoué. Liège est un club qui a le niveau pour évoluer en D1B. Les supporters, qui ne cessent de nous encourager, le méritent. Pour ma part, j’ai signé une prolongation pour rester au Football Club Liégeois en cas de montée. C’est donc une motivation supplémentaire de pouvoir retrouver le milieu pro avec un club mythique comme Liège ".