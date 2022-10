Jérémy Ferrari dans son spectacle le plus intimiste : "J’étais bien placé pour parler des problèmes d’addiction"

Cette nouvelle version d’Anesthésie générale évoque entre autres, un sujet plus personnel pour Jérémy Ferrari : la psychiatrie et les addictions.

L’humoriste s’est en effet servi de son expérience personnelle pour écrire ce spectacle. "J’ai pas mal de troubles plus des problèmes d’addictions. C’est vrai que vu de l’extérieur, je ne représente pas vraiment un mec qui a des problèmes d’alcool et des troubles psychiatriques. Je savais que cela allait taper fort dans la tête des gens dès le départ. J’arrive avec ce spectacle en allant mieux […] Qu’on ait eu des problèmes psychiatriques ou pas, cela parle à tout le monde, parce que de toute façon on a tous eu des phases dépressives".

Il apporte même un message positif autour d’une maladie répandue : "Je buvais six litres de rosé par jour, j’ai fait une tentative de suicide et une cure de désintox donc j’étais bien placé pour en parler. Moi je n’ai aucune honte de cela. Je suis malade, j’ai un problème d’addiction. C’est une maladie neurologique reconnue, ce n’est pas ma faute. Je m’en suis sorti et j’en suis fier. Le message est 'ce n’est pas votre faute, n’en ayez pas honte, battez-vous contre cela parce que vous pouvez vous en sortir'".