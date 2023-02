Jérémy Doku ouvre joliment le score dans le derby face à Nantes et confirme son retour en forme

En 2023, tout va pour Jérémy Doku ! Enfin épargné par les blessures, le Diable Rouge accumule les minutes sous le maillot du Stade Rennais et monte en puissance. Ce dimanche, l'ancien joueur d'Anderlecht a inscrit le premier but de son équipe dans le derby face à Nantes après vingt minutes de jeu. Une belle manière d'oublier son tir au but raté ce jeudi face au Shakhtar Donetsk en Europa League, qui a mené à l'élimination des Rennais.

Trouvé à l'entrée de la surface par Arnaud Kalimuendo, Doku s'est habilement faufilé entre deux défenseurs avant d'ajuster parfaitement le gardien nantais Alban Lafont. C'est le premier but de l'ailier de 20 ans en Ligue 1 cette saison, son deuxième en 2023 après celui face à Bordeaux en coupe début janvier.

Doku a finalement quitté la pelouse à la 56ème minute, remplacé par Lesley Ugochukwu. Arthur Theate retrouve lui le onze de base de Rennes à l'occasion de ce match, après avoir regardé les trois dernières rencontres depuis le banc de touche.