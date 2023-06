Jérémy Doku ne pense plus aux blessures : "Le changement est mental... dorénavant, je joue comme si j’étais avec mes potes"

Suite du rassemblement des Diables Rouges ce mercredi. Jérémy Doku, médian de Rennes, s'est prêté aux activités médias programmées à Tubize.

"Ma fin de saison était vraiment bonne, je suis parvenu à enchainer les matches. Mon esprit est de plus en plus libre par rapport aux blessures. Quand je joue, je suis le vrai Jérémy. Le changement est surtout mental. Quand tu enchaines les matches, tu évites de te poser des questions. Si tu enchaines les blessures, tu réfléchis beaucoup. Dorénavant, je joue comme si j’étais dehors avec mes potes. Même si j’ai connu quelques blessures, je ne regrette pas d’avoir quitté Anderlecht. Les gens attendent beaucoup de moi, c'est vrai. Mais je ne fais pas attention aux critiques et discussions. Mes dribbles, c'est mon point fort, c'est en moi. Dès que je passe un joueur, ça me donne un sourire et du plaisir", a introduit le vivace ailier.

"Le contact est très bon avec Domenico Tedesco. Sa façon de jouer me convient très bien. Je peux jouer à gauche ou à droite, mais je préfère à gauche. J’y ai plus de réflexes. Je suis fit, je veux recevoir du temps de jeu. Roberto Martinez ? C'est lui qui m'a fait confiance. Je ne lui en veux pas du tout pour le temps de jeu reçu. Peut-être que j’ai montré trop peu de choses à son goût", a-t-il poursuivi.