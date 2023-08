Jérémy Doku, la pièce manquante du puzzle de Manchester City version 2023-2024 ?

Les éclats de génie de Doku on les connaît tous, mais peut-il enchaîner les performances de haut vol, tenir sur la durée ? Tant physiquement que mentalement on ne sait pas encore de quoi le joueur est capable au plus haut niveau. Passe-t-il un trop grand cap en passant de Rennes, certes un bon club de Ligue 1, à la plus grosse écurie européenne ? Il y sera sans doute très bien encadré avec Pep Guardiola aux manettes et tout le staff en place. Il peut très bien s’intégrer dans le système de Pep Guardiola, mais il devra également répondre aux exigences très élevées qui en découlent. Les interrogations demeurent nombreuses, mais on imagine que le choix était vite fait pour le joueur : quand un club comme Manchester City frappe à votre porte à 21 ans, cela ne se refuse pas. Espérons désormais qu’il s’agisse du début d’une idylle comme les Citizens ont pu en connaître avec nos compatriotes.