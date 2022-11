Jérémy Doku : "Je veux mettre le feu dans les matches et exploser durant cette Coupe du monde"

Sélectionné pour sa première Coupe du monde, Jérémy Doku, 20 ans à peine, s'est présenté face à la presse ce dimanche.

"Je me sens bien, en forme. Je suis fit et heureux d'être ici. Je n’ai pas d’exercice spécifique à faire, simplement bien m’entrainer ou bien m’étirer. Quand tu es blessé, tu ne sais pas toujours pourquoi. Mentalement, c’était très difficile. Je sais que j’ai encore du feu dans les jambes. Ca ne m’a pas surpris d’être à un bon niveau contre l’Egypte, même si je n’ai joué que dix minutes. J’ai voulu montrer que j’étais prêt, que le coach a fait le bon choix de me sélectionner", a-t-il dit.

"Ma blessure ? Je sais que mon cas n'est pas si facile pour le coach. C’est évident qu’on stresse quand on sait qu’une grande compétition approche. Cinq minutes ou plus, je dois mettre le feu. C’est mon objectif. J’ai un profil atypique, je dois essayer d’en profiter et de l’utiliser. On est là pour jouer. J’apprécie chaque minute sur le terrain. Le foot, c’est du plaisir. Ca me rend heureux. J'ai beaucoup analysé mes anciens matches lors de ma blessure. Je grandis, j'apprends. Je commence à retrouver le niveau que je souhaite avoir", a précisé le vivace rennais de 20 ans. "Mon jeu est explosif, j'ai donc plus de chance de me blesser que d'autres. Mais être stressé de se blesser à nouveau, ce n'est pas le meilleur moyen de jouer. Si tu réfléchis trop, le stress sera toujours présent. Si ça doit arriver, ça arrivera, c'est comme ça. J'ai appris des techniques de course, à m'arrêter moins brusquement par exemple. Si je cours comme un fou, je vais plus vite me fatiguer."