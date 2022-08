Après une saison difficile, Jérémy Doku est remonté à bloc : "j’ai faim, vraiment faim"

Le joueur s’est d’ailleurs bien préparé cet été lors d'un stage avec Marc Raquil, ancien coureur de 400 m. "Tout s’est bien passé, j’ai bien aimé le travail qu’on a fait. On a travaillé sur la course, sur le relâchement quand tu cours. Si tu es trop brusque, ça provoque des tensions, des douleurs. C’est comme quand tu as peur : tu es crispé et ce n’est pas bien pour les muscles, c’est ce que j’ai appris."

Si Jérémy a travaillé ses courses, il faudra aussi améliorer ses statistiques comme l’a expliqué son coach Bruno Genesio. "On connaît ses qualités fortes pour le haut niveau, dans le un contre un, la percussion, mais il a des points à gagner, dans la constance. Ce n’est pas naturel chez lui, il en prend conscience petit à petit, il se force à le faire de mieux en mieux."

Un constat partagé par le joueur qui veut aussi améliorer l’aspect mental : "Après une action, je dois réagir plus vite, être plus concentré quand la balle est de l’autre côté, je dois plus rentrer à l’intérieur. Depuis que je suis petit, j’aime dribbler, mon frère et mon père aimaient bien dribbler. J’aime trop, mais le foot ce n’est pas que ça. Le haut niveau demande beaucoup plus que ça."

Pour voir les améliorations, c’est déjà ce samedi à 21h sur la pelouse de Lens.