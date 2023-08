Jérémy Doku buteur avec Rennes pour la large victoire face à Metz

Dans son Roazhon Park, Rennes a bien débuté le championnat de France en battant Metz 5-1, avec notamment un but de Jérémy Doku (67e), sorti sous les applaudissements à la 84e, dimanche.

Bruno Genesio a titularisé Doku sur le côté droit de l'attaque et Arthur Theate en défense centrale. Les Stadistes ont largement dominé le début de la rencontre et ont été récompensés grâce au but d'Arnaud Kalimuendo (20e, 1-1). Les Bretons ont cependant concédé l'égalisation dans la foulée par Youssef Maziz sur une passe de l'ancien Serésien Georges Mikautadze (21e, 1-1).

A la reprise, Rennes a fait le siège devant la surface messine et a repris l'avance grâce à un tir du plat du pied de Benjamin Bourigeaud légèrement dévié par Amine Gouiri (52e, 2-1). Doku a fait le break sur le rebond d'une frappe enroulée de Gouiri détournée par Alexandre Oukidja (67e, 3-1). Le gardien algérien a encore connu la même mésaventure en repoussant un centre de Bourigeaud plein axe à Ibrahim Salah (87e, 4-1). L'ex-Gantois s'est payé un doublé sur une répétition avec un tir de Birger Meling renvoyé par Oukidja .(90e+4, 5-1).

Promu en Ligue 1, Metz est coaché par Laszlo Bölöni, qui est passé par le Standard, l'Antwerp et très brièvement La Gantoise. Dans son long parcours, le Roumain a dirigé le Stade Rennais de 2003 à 2006 et lui a permis de renouer avec la Coupe d'Europe. Aux Pays-Bas, Almere City n'a pas été en mesure de bloquer le FC Twente (1-4). Robin Propper (59e, 0-1) et l'ex-Anderlechtois Michel Vlap (66e, 0-2) ont lancé les Tukkers, qui ont été surpris par Danny Post (72e, 1-2). Mais l'exclusion du défenseur des Zwarte Schapen Damian van Bruggen (74e) a permis à Twente de faire la différence par Ricky van Wolfswinkel (90e+2, 90e+4).