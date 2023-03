Jérémy Doku, blessé, contraint de quitter le terrain lors du choc entre Rennes et Marseille

Une blessure qui ne fera pas les affaires de Domenico Tedesco qui compte sur l’attaquant belge dans son groupe pour le premier match de qualification des Diables Rouges pour l’Euro 2024. Une rencontre qui aura lieu le 24 mars en Suède.

Les équipiers de Jérémy Doku se sont inclinés 0-1 face à Marseille. Une victoire qui permet à l'OM de repousser à quatre points ses poursuivants immédiats, à savoir Monaco (3e) et Lens (4e).

Sead Kolasinac a marqué l'unique but de la rencontre à la 57e minute pour l'OM qui a ainsi bien rebondi après sa défaite contre le PSG et son élimination en Coupe de France face à Annecy. Marseille est à huit points derrière Paris, et Rennes, 5e, à cinq longueurs du podium.