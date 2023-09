Jérémy Doku aux anges après son 1er but pour Manchester City : "C'est un sentiment génial, c'était un très joli but"

Manchester City a arraché une victoire sur le terrain de West Ham (1-3) lors de la cinquième journée de Premier League samedi. Les Cityzens ont notamment pu compter sur l’égalisation de Jérémy Doku, son premier but dans son nouveau club.

"C’était un bon match, j’ai beaucoup apprécié. On a malheureusement encaissé, c’est suite à une perte de balle de ma part. J’étais un peu déçu à ce moment-là. Les équipiers m’ont dit de ne pas m’inquiéter après ma perte de balle. On a continué d’aller de l’avant dans la rencontre, ça prouve la bonne mentalité du club. On n’a pas baissé la tête. Je savais que le ballon allait finir par rentrer si on continuait à bien jouer. On s’est procuré beaucoup de possibilités en première période et on est parvenu à encore élever notre niveau de jeu en deuxième", a indiqué le Diable Rouge.

Et d'ajouter : "Je suis très heureux d’avoir marqué et pour la victoire de l’équipe. C’était un très joli but car on a construit depuis l’arrière. On a cherché l’espace et l’homme libre. J’ai essayé de garder de la vitesse avec le ballon. J’avais un espace suffisant pour frapper et c’est rentré. C’est un sentiment génial !"