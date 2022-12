Jeremy Doku après l'élimination: "Si on avait joué comme ça lors des deux premiers matchs, on gagnait à coup sûr"

Après son match nul face à la Croatie, la Belgique est donc éliminée de cette Coupe du monde 2022. Les diables quittent le Qatar de manière prématurée. Malgré un bien meilleur visage que lors des deux premières rencontres de groupe, les Belges, ne seront pas parvenus à faire trembler les filets face aux Croates malgré quelques nettes occasions dont certaines initiées par Jeremy Doku, monté à vingt minutes du terme en remplacement de Yannick Carrasco.



"On est tous déçus, on a eu les occasions pour gagner", a déclaré le joueur du stade rennais au micro RTBF après le coup de sifflet final. "C’est très décevant de se faire éliminer de cette manière de la Coupe du monde, d’autant que c’était le meilleur de nos trois rencontres. Si on avait joué les deux autres matches comme ça, on aurait gagné à coup sûr. Donc on est déçu de ce match, mais surtout de ne pas avoir pu montrer ce visage-là contre le Maroc et le Canada, même si on avait gagné ce premier duel. Qu’est-ce qu’il a manqué dans ce mondial ? Sans doute la confiance. Avant la Coupe du monde on savait que si on jouait notre jeu on allait faire mal, on l’a prouvé aujourd’hui, on a fait mal, mais on n’a pas marqué. D’ailleurs un seul but en trois rencontres, c’est beaucoup trop peu ! Ça montre que nous n’avons pas joué comme d’habitude."



Cette Coupe du monde laissera par ailleurs un petit goût de trop peu à un Jeremy Doku qui aura amené une belle dose d’explosivité dans cette troisième et dernière rencontre de groupe. Malheureusement, il n’aura donc foulé la pelouse autant qu’il le souhaitait.

"D’un point de vue personnel, je suis juste un peu déçu de ne pas avoir montré davantage. Aujourd’hui j’ai joué vingt minutes et je pense avoir fait de mon mieux."