Jérémy Doku absent de l’entraînement des Diables, il devrait retourner à Rennes

Ce n’est pas vraiment une surprise mais ça en prend de plus en plus la direction : Jérémy Doku ne devrait pas participer aux deux matches amicaux des Diables.

À l’entraînement aujourd’hui, tous les joueurs étaient bien présents, sauf lui. Touché au mollet, l’ailier devrait prochainement retourner à Rennes et ne devrait donc pas pouvoir participer à l’une des rencontres des Diables.

Au journal L’Équipe, son entraîneur en club, Bruno Genesio avait expliqué ne pas être content de voir son joueur être appelé par Roberto Martinez : "Un joueur blessé, on préfère qu’il reste parmi nous, qu’il fasse ses soins ici. La Belgique a demandé à le voir, à vérifier l’état de sa blessure. Il ira et on espère qu’il reviendra vite".