Jérémy Delaunoy, de The Voice Belgique, devient Rouslann, découvrez son nouveau single

Dans Le 8/9, Cyril reçoit Jérémy Delaunoy, ancien candidat de The Voice Belgique 2021, le jeune talent vient vous présenter son dernier single. Il profite de son passage dans Le 8/9 pour faire une grande annonce concernant sa carrière.

Découvert dans The Voice Belgique 2021, Jérémy Delaunoy avait su charmer les coachs avec sa sensibilité et sa sincérité. Accompagné de son piano, Jérémy a chanté Ton héritage de Benjamin Biolay, une chanson qui l’a emmené dans l’équipe de Typh Barrow, jusqu’en quart de final.

Depuis cette expérience, Jérémy Delaunoy s’est bien entouré et a construit son projet. Il a rencontré Iza Loris qui est devenue sa parolière (elle a écrit pour Hélène Ségara, Julie Zénatti et Anggun). Son amie Hamza prend également part au projet puisqu’elle a coécrit Je pars demain avec Iza.

Je pars demain, est une chanson qui raconte la fin d’une histoire d’amour, l’histoire d’un couple qui se déchire à cause du temps, de la routine. Ce titre lui a inspiré une série de 2 EP dans lesquels Jérémy va développer cette histoire du début à la fin.

Enfin, Jérémy… ces 2 EP, il ne les sortira pas en tant que Jérémy mais en tant que Rouslann. Rouslann c’était son nom avant d’arriver en Belgique. Su sa page Facebook, il se confie sur ce changement de nom de scène :

Au-delà des origines, c’était l’envie de rendre hommage à l’enfant que j’étais là-bas. Le sentiment que dégage pour moi ce nom est un mélange de feu et d’eau, deux choses fortes et qui pour moi font référence au noir et blanc, couleurs présentent dans mon projet en général.