Jeremstar : son premier spectacle soutenu par deux célèbres candidates de la Star Academy

Plus de 10 ans après ses débuts sur internet, Jeremstar se dévoile en réel et plus en virtuel à ses fans. Enfin sur scène résume bien son enthousiasme pour son premier spectacle.

"C’est un rêve d’enfant, j’ai toujours aimé faire le clown, me donner en spectacle auprès de ma famille quand j’étais petit, je retenais en otage toute ma famille dans le grenier de ma grand-mère pour faire des spectacles amateurs. Je me déguisais déjà à 8 ans. J’aimais faire rire la galerie et ma communauté forte de plusieurs millions d’abonnés n’arrêtait pas de me demander sans arrêt un spectacle" explique le Lyonnais de 35 ans. "Entre internet et la scène on transperce l’écran et je me livre en vrai. Cela permet aussi à toutes les personnes qui me suivent depuis toutes ces années de venir rire en vrai".

Le public passera par toutes les émotions et pas uniquement le rire dans Enfin sur scène. Il évoque entre autres les revers de la médaille de la médiatisation sur les réseaux sociaux, le cyberharcèlement dont il a été victime, ou encore le manque d’amour qu’il a longtemps ressenti. "J’ai créé Jeremstar pour avoir cette reconnaissance que je n’ai pas eu d’un point de vue familial et pour me sentir aimé. Sur scène, j’aborde ces thèmes de la solitude de la notoriété, du manque d’amour, parce qu’en plus d’être un spectacle drôle c’est aussi un spectacle émouvant. Ce n’est pas qu’un one-man-show comique, c’est aussi une biographie vivante où je raconte tout mon parcours dans cette jungle médiatique".