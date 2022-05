Jérémie représente la Belgique l'Eurovision : “Moi le p’tit gamin, j’y suis arrivé”

Se trouver face à Jérémie, c’est avant tout rencontrer un jeune homme très humble : “Je n’étais qu’un p’tit gamin qui grattait une place à The Voice Belgique à la base. Je chantais dans ma douche, ce n’était pas sérieux. Et aujourd’hui, je vais représenter mon pays à l’Eurovision. C’est incroyable !”

Pourtant, rien n’était gagné d’avance. Enfant, Jérémie rejoint la chorale de son église avec ses frères, ses sœurs et des amis. Mais le chef de cette chorale estime qu’il n’est pas assez bon pour se joindre au reste du groupe. “J’étais sur le côté et je regardais les autres. J’emmagasinais les informations. Honnêtement, je ne sais pas comment j’ai fait pour avoir cette voix-là !”

Mais Jérémie n’a jamais lâché l’affaire et après un passage à The Voice Belgique le voici digne représentant de nos couleurs au concours Eurovision de la chanson avec son titre “Miss you”. On souhaite bonne chance à celui qui nous a touché, tant par sa voix que sa spontanéité.

