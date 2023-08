Jérémie Renier vous emmène dans les tourmentes d’un médecin confronté à la maladie de sa maman

Dans "L’ordre des médecins", Jérémie Renier campe le personnage de Simon, un pneumologue efficace et froid, qui va se retrouver confronté au cancer en phase terminale de sa mère, une situation qui va changer sa pratique de la médecine. "L’ordre des médecins" vous emmène au cœur d’un hôpital pour découvrir cet endroit singulier, qui peut nous terrifier et qui pourtant nous veut du bien.

Sorti en 2019, "L’ordre des médecins" a touché le public par sa sincérité, sa justesse mais également par ce sujet qui nous concerne tous, l’impuissance face à la maladie d’un proche. Ce jeudi 3 août, La Trois vous propose de plonger dans la vie de Simon, 37 ans, un médecin aguerri qui côtoie la maladie et la mort tous les jours dans son service de pneumologie et qui a appris à s’en protéger. Mais quand sa mère est hospitalisée dans une unité voisine, la frontière entre l’intime et le professionnel se brouille. L’univers de Simon, ses certitudes et ses convictions vont vaciller.