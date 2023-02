Jérémie Renier se reconnecte à la nature dans "Ailleurs si j'y suis"

Dans "Ailleurs si j'y suis", Jérémie Renier incarne Mathieu, un mari et un père de famille qui, mis sous pression par sa famille et son métier, décide de suivre un cerf dans la forêt ...et d'y rester! Et s'il avait raison? Cette fuite pose question et ses proches s'interrogent.

François Pirot, le réalisateur explique: Oui, c’est cet acte quasi irrationnel de Mathieu qui est l’élément déclencheur chez les autres personnages. J’aimais l’idée que c’est en s’arrêtant, et en ne faisant plus rien (si ce n’est contempler la nature et s’y fondre), que Mathieu crée de l’action autour de lui. Dans un monde où l’on nous pousse constamment à réaliser des choses, à avoir des projets, et à atteindre des objectifs, j’avais envie de montrer que parfois, faire un pas de côté peut être nécessaire. Mais cela n’a pas été facile à faire accepter.

Avec aussi Suzanne Clément, Samir Guesmi, Jean-Luc Bideau et Jackie Berroyer.