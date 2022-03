Jérémie Makiese sur son titre pour l’Eurovision : "C’est beaucoup de travail et de sacrifices"

Jeremie Makiese était l’invité du 8/9 pour dévoiler Miss You, la chanson belge de l’Eurovision 2022. Ce titre qui mêle soul, gospel et R&B, a été écrit et composé par le jeune artiste, bien aidé et coaché par BJ Scott et trois autres auteurs et compositeurs.

Jeremie Makiese a remporté la 9ème saison de The Voice Belgique aux côtés de sa coach BJ Scott.

Lors des Blinds, Jeremie avait fait l’unanimité auprès des coachs grâce à son interprétation du titre Jealous de Labrinth. Finalement, c’est BJ Scott qui l’emporte et qui emmène Jeremie jusqu’à la victoire !

On retiendra surtout ses 2 interprétations lors des lives des titres Ça fait mal de Christophe Maé et Leave the door open de Bruno Mars.

Aujourd’hui, Jeremie a été choisi pour représenter les couleurs de la Belgique à l’Eurovision. Il vous a dévoilé sa chanson, Miss You, en exclusivité dans Le 8-9 ce matin.

Cette année, le concours se tiendra à Turin en Italie. Rendez-vous le 12 mai prochain sur La Une pour suivre Jeremie dans cette 2ème demi-finale.