Jérémie Makiese, prêt pour la demi-finale de l’Eurovision : "Je le sens bien. Les premiers retours sont positifs"

Bienveillant et toujours le sourire aux lèvres, Jérémie Makiese s’est évidemment lié d’amitié avec les autres candidats et se présente comme le premier supporter de plusieurs pays.

"On a eu la chance de se rencontrer dans des pré-soirées, à Londres, Madrid et Amsterdam. Donc on se connaît et on a une relation très amicale, pas qu’artistiquement parlant. Avec certains, c’est comme si on se connaissait depuis des années parce qu’on vit un peu les mêmes situations, on a un peu les mêmes styles de vie et on se comprend très vite. On est dans l’état d’esprit des derniers retranchements : on se supporte car on a un peu de critique et de pression. On ne peut que se soutenir en fait" souligne le chanteur.

Fin diplomate à la personnalité rayonnante et à la voix soul, Jérémie Makiese peut-il performer à l’Eurovision ? Premier élément de réponse ce 12 mai dès 20h30 sur La Une.

► Depuis le 2 mai, Jean-Louis Lahaye et Maureen Louys vous racontent l’histoire et les coulisses de l’Eurovision dans une série de 10 épisodes disponibles sur Auvio et diffusés chaque jour dans le Tip Top, la quotidienne de 19h à 20h sur VivaCité.