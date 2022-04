Jeremie Makiese nous dit tout sur les paroles de sa chanson « Miss You »

Il commence sa chanson avec :

"Sometimes I feel down, Sometimes I booze, Sometimes I fall Sometimes, I do wrong".

FR : "Parfois je me sens déprimé, parfois je suis saoulé, parfois je tombe, parfois je ne fais pas bien".

Dans ce couplet le gagnant de The Voice saison 9 rentre dans le vif du sujet : son tiraillement entre sa vie de footballeur et le bel avenir qui l’attend musicalement. Il explique qu’après The Voice, il s’est retrouvé dans une situation difficile parce qu’il a dû faire un choix entre ses deux passions.

Mais Jeremie sait au fond de lui que la musique est toute sa vie. On pourrait même dire qu’elle vibre en lui depuis toujours et qu’elle fait partie intégrante de sa personne. Cela a pu se remarquer lors de ses diverses prestations à The Voice Belgique. Jeremie parvenait à chaque fois à nous transmettre ses émotions et sa passion pour la musique.