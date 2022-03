Jérémie Makiese, notre représentant à l’Eurovision a tourné son clip à Mons

Ça y est ! On connaît le titre qui représentera la Belgique à l’Eurovision : la chanson s’appelle "Miss You". Elle est interprétée par un ancien gagnant de The Voice : Jérémie Makiese. C’est à Mons qu’il a tourné le clip de sa chanson il y a quelques jours.

Le chanteur est pourtant né à Anvers, il vit à Bruxelles, il fait du foot à Virton. Le choix de tourner à Mons, c’est celui du réalisateur du clip, qui est montois, lui : Mehdi Semoulin, de Magicowl Production. Il a déjà travaillé avec quelques grands noms de la chanson comme le DJ Henry PFR, Alice on the Roof, Suarez. Chaque fois, tout se fait en Hainaut, le plus localement possible. C’est sa marque de fabrique.

Gonflé à bloc, pour une journée de 15 heures de tournage, Jérémy Makiese se laisse guider par le réalisateur montois : "C’est son tout premier clip ! Je ne le savais pas, nous confie-t-il. Je lui ai dit : "j’en suis honoré !".

Il n’y a que du kiff

Le réalisateur et le candidat belge à l’Eurovision ont prévu pour ce clip d’illustrer la vie et les passions du chanteur : "Nous sommes allés au théâtre royal où il chantait sur scène, on a un plan dans la cathédrale Ste Waudru qui représente sa foi. On fait plusieurs allégories des sentiments de Jérémy en images". Des danseurs tourbillonnent autour du chanteur, ému : "C’est des trucs de gosse, des rêves de gosse, de se voir dans un lieu pareil et pouvoir faire mon clip pour la Belgique, avoue-t-il. Ça me procure beaucoup d’émotions. Il n’y a que ça, du kiff. Voilà".

Un Jérémie… qui reste très simple

Malgré la fatigue d’une journée "marathon", remplie de premières fois, Jérémy ne se laisse pas envahir par le stress : "Je préfère profiter du moment. Dans ma nature, je suis plutôt "good vibes". Une sérénité très appréciée par Mehdi Semoulin : "C’est agréable de travailler avec des artistes comme ça. On voit vers où il va, on voit ce qui l’attend et j’ai l’impression qu’il ne se rend pas compte. C’est ça qui est beau : c’est qu’il reste très simple et il prend ça avec un certain recul".

Et on espère entendre : "Belgium 12 points", le 12 mai (lors de la demi-finale) et le 14 mai pour la finale à Turin en Italie.