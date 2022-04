Jérémie Makiese interprète le titre qui représentera la Belgique à l'Eurovision en live dans The Voice Belgique

Il y a un an, Jérémie Makiese remportait la saison 9 de The Voice Belgique. En mai prochain, il représentera la Belgique au Concours Eurovision de la chanson qui se déroulera à Turin. Avant de participer au plus grand concours de chant de monde, l'ancien vainqueur de The Voice Belgique est venu présenter son premier single sur la scène de la finale de cette saison 10. c’est avec la chanson "Miss You" que Jérémie portera fièrement les couleurs de la Belgique sur la scène de Turin. Le jeudi 12 mai prochain, la Belgique fera partie des 18 pays de la deuxième Demi-Finale du Concours Eurovision de la Chanson 2022, pour tenter de décrocher une place à la grande Finale du samedi 14 mai.