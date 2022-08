Jérémie Makiese interprète en live son single d’or "Miss You"

Après avoir remporté The Voice et emmené la Belgique en finale de l’Eurovision avec son titre "Miss You", Jérémie Makiese vient de recevoir son premier single d’or. L’occasion pour lui de nous interpréter ce single en live dans le 8/9.

Il y a quelques jours, lors du concert du 21 juillet, Jérémie Makiese, gagnant de la 9e saison de The Voice Belgique, a reçu son premier single d’or pour son titre Miss You. Un titre qui a porté la Belgique jusqu’en finale de l’Eurovision, Jérémie se souvient de ce moment d’euphorie lorsque la Belgique a été sélectionnée pour la finale.

Le jour qui m’a le plus touché c’est vraiment la demi-finale, quand je passe en finale, c’est une émotion de malade ! Je pense que je n’oublierai jamais ce jour-là… J’ai perdu le contrôle, j’étais hors de moi, j’ai sauté […] il y avait des tables et je pense que [je les ai] cassées…

En souvenir de ce moment incroyable, Jérémie interprète ce matin son single Miss You.

Actuellement, le jeune chanteur belge prépare un deuxième single qui devrait arriver pour la rentrée. Le chanteur explique qu’il n’est jamais vraiment satisfait de son travail et qu’il attend le moment où quelqu’un lui dira, "là c’est prêt, on le sort".