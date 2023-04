Jérémie Makiese a arrêté le foot pour se consacrer à la musique : "Je n'ai même pas regardé la Coupe du Monde"

Jérémie Makiese était l'invité de Samy et Lou ce jeudi soir. Il est venu chanter son deuxième single, "Oasis", et a évoqué les deux passions qui rythment sa vie, pourtant très différentes l'une de l'autre : le foot et la musique.

À seulement 22 ans, le chanteur belge peut se targuer d'un parcours musical plutôt impressionnant. Il s'est fait connaître lors de la 9e saison de The Voice Belgique, qu'il a remportée aux côtés de sa coach BJ Scott. Il a ensuite été élu pour représenter la Belgique à l'Eurovision 2022. Il a qualifié la Belgique pour la finale, ce qui n'était plus arrivé depuis 2019, et a terminé à la 19e place. Tout ça, au tout début de sa carrière car avant, Jérémie était footballeur. Il a dû faire un choix entre continuer sur cette voie ou se lancer dans la musique. Il a finalement décidé d'abandonner le foot.

"J'ai fait mon choix et je n'ai pas regardé la Coupe du Monde. Je n'y arrivais pas, je ne le supportais pas. Ca me rendait trop nostalgique", a-t-il révélé au micro de Samy et Lou. "Mais avec le temps, je me dis que j'ai fait un bon choix car la musique est une de mes passions et je suis tellement heureux de ce qu'il se passe avec moi, avec ma carrière... C'est plutôt positif".

Depuis mars, Jérémie Makiese fait une pause des réseaux sociaux et des concerts. "J’ai senti qu’à un moment j’avais besoin de redescendre un peu pour mieux rebondir", a-t-il expliqué avant de teaser son comeback : "Là c’est ce qui est en train de se passer. J’ai déjà prévu de revenir sur Instagram. J'ai une date de retour mais je préfère attendre avant de le dire"