Jérémie Hynderick, ferronnier fantaisiste, a fait de son métier un art dans le Namurois

Jérémie ne crée pas que pour lui, non, il réalise également des projets sur demande. L’expertise acquise au fil du temps et le travail avec d’autres artisans de grandes qualités lui permettent de réaliser des projets variés allant du mobilier à l’installation sculpturale monumentale, en passant par la photographie d’art ou d’événements. Il vous accueille volontiers dans son atelier et vous accompagne dans la création de pièces uniques et personnalisées.