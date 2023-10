Jens Keukeleire va arrêter sa carrière après 14 saisons dans le peloton

Jens Keukeleire, qui fêtera ses 35 ans en novembre, va prendre sa retraite à l’issue de cette saison. Le Brugeois l’a annoncé depuis la Chine où il dispute le Gree-Tour of Guangxi, la toute dernière course de sa carrière.



"J’ai terminé la première étape de ma dernière course", a-t-il écrit sur Instagram. "Je ne sais pas encore ce que l’avenir nous réserve, mais je peux dire avec certitude que le passé a été extraordinaire. Ce qui a commencé par une petite balade à vélo avec Jeroen Laleman à l’âge de 15 ans se terminera cette année. Ce fut vraiment une grande aventure. J’ai eu le plaisir de rouler au plus haut niveau pendant 14 ans et de voyager à travers le monde, en faisant ce que j’aime".



Passé pro chez Cofidis en 2010, Keukeleire a porté les couleurs d’Orica, de Lotto-Soudal avant de terminer au sein de la formation EF. Il a glané 11 victoires dont le Samyn, Nokere (2010), une étape de la Vuelta (2016) et le Tour de Belgique à deux reprises (2017 et 2018).



Coureur passe-partout, il s’est aussi illustré dans les Classiques du printemps (6e de Paris-Roubaix ou 12e du Ronde). Il a également disputé 11 grands tours.