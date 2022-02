Jennifer Lopez savoure "la seconde chance" donnée à son couple avec Ben Affleck

Preuve que leur histoire est sur les bons rails, Jennifer Lopez et Ben Affleck auraient trouvé l’équilibre parfait dans leur relation. "Je me sens juste très heureuse et chanceuse d’être dans une relation saine et aimante, et je veux faire tout ce que je peux pour la protéger" assure-t-elle au magazine américain.

"Lorsque vous trouvez quelqu’un et que vous l’aimez vraiment, et que vous avez droit à une seconde chance... C’est rare, précieux et magnifique et nous ne prenons pas ça pour acquis" savoure-t-elle. L'interprète de Let's Get Loud s'enflamme même pour l'acteur et lui livre une déclaration d'amour passionnée : "Je suis tellement fière de lui, de l’homme qu’il est devenu. (…) Voir la personne, l’être humain, l’homme, le père et le partenaire qu’il est aujourd’hui – il est tellement tout ce que je savais qu’il était et voulait être".