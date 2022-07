Jennifer Lopez et Ben Affleck : un mariage à Vegas sans Elvis

Le couple s’est marié à " A Little White Chapel " en présence de quelques membres de leurs familles et des amis.

Sur son site internet " On the JLO ", l’actrice fait part de son expérience :

Nous l'avons fait. L'amour est beau. L'amour est gentil. Et il s'avère que l'amour est patient. Vingt ans de patience.

Le couple s’est marié à Vegas mais à cause de leur arrivée tardive, ils n’ont pas pu avoir Elvis avec eux. Elle écrit : " Nous sommes à peine arrivés à la petite chapelle de mariage blanche à minuit. Ils sont gracieusement restés ouverts tard quelques minutes, nous laissant prendre des photos dans une Cadillac décapotable rose, évidemment utilisée autrefois par le roi lui-même (mais si nous voulions qu'Elvis se montre, cela coûtait un supplément et il était au lit). "

" Jen et Ben se sont mariés à Vegas. Ils s'amusent tellement ensemble qu'ils ont pensé que ce serait une idée amusante aussi. Ben est absolument amoureux de Jen et se sent aimé par elle aussi. Ils se sentent tous les deux très à l'aise l'un avec l'autre, comme s'ils partageaient une histoire et se connaissaient si bien " a révélé une source, à Entertainement.

Cette même source révèle que le couple est vraiment très soudé. Elle explique qu’ils sont tous les deux présents l’un pour l’autre. Ben est un partenaire et un père incroyable. Ils sont très excités de créer plus de souvenirs ensemble et de vivre plus d'aventures, à la fois en couple et en tant qu’une famille. L’actrice et chanteuse a signé son courrier de son nouveau nom de famille légal : Jennifer Lynn Affleck. Sur son site, madame Affleck a partagé quelques clichés de son mariage.