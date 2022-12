Jennifer Lopez et Ben Affleck chantent en duo sur une chanson de Noël

Accompagné par un pianiste, Ben Affleck entame le romantique morceau “Under the Christmas tree, together yet we will be” pour être ensuite rejoint par JLO sous l’acclamation des convives. RTL rapporte que la chanteuse a aussi repris, sans son mari, de beaux titres de noël comme "It’s The Most Wonderful Time of the Year" ou encore "Jingle Bells". D’autres stars étaient présentes à cette soirée de noël comme Vanessa Hudgens et Doja Cat.

En juillet dernier, le couple s’est marié à Vegas en petit comité avant d’officialiser leur union pour la deuxième fois un mois plus tard, entourés de leurs proches sur le domaine de Ben Affleck dans l’Etat de Géorgie. Plus amoureux que jamais, Jennifer Lopez et Ben Affleck ont redonné une chance à leur couple il y a un an, 18 ans après la fin de leur première relation.

Jenny From the Block prépare un nouvel album intitulé "This Is Me… Now" qui fera écho à son 3e album sorti il y a 20 ans. Et cet écho, c’est son histoire d’amour avec son chéri Ben Affleck : la rencontre en 2002, les retrouvailles en 2022.