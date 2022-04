Jennifer Lopez : elle dévoile les détails de la demande en mariage de Ben Affleck

Après avoir expliqué à People pourquoi ils se sentaient prêts pour cette "seconde chance" que leur a donnée Cupidon, J-Lo a gratifié ses fans des détails de la demande en mariage de Ben Affleck.

"Samedi soir, à l’endroit que je préfère au monde (un bon bain moussant), mon magnifique amour a mis un genou à terre et m’a demandée en mariage. J’étais totalement prise au dépourvu et je l’ai juste regardé dans les yeux en souriant et en pleurant, essayant tant bien que mal de comprendre qu’après 20 ans, cela se produit à nouveau, j’étais réellement sans voix ", écrit-elle dans la newsletter de son site officiel On the JLo. "Est-ce que c’est un oui ?" lui a alors demandé son compagnon. "J’ai dit OUI, bien sûr que c’est un OUI" lui a-t-elle répondu.

Le récit ne s’arrête pas là. Les larmes de joie coulant sur son visage relate-t-elle, elle s’est sentie "incroyablement heureuse".

Si l’interprète de Jenny from the Block a plutôt le goût des strasses et paillettes, elle a cette fois été séduite par l’authenticité de la demande de son futur mari : "Ce n’était rien d’extraordinaire, mais c’était la chose la plus romantique que j’aurais pu imaginer… Juste un moment de calme un samedi soir à la maison, deux personnes se promettant d’être toujours là l’une pour l’autre".

Et concernant sa bague de fiançailles, incrustée d’un diamant vert et estimée à plus de 10 millions de dollars, Jennifer Lopez précise : "cette couleur m’a toujours porté chance et le continuera à jamais".

La 2e fois sera-t-elle la bonne pour Bennifer ?