Jennifer Lawrence étonne dans une comédie trash : bande annonce pour Le Challenge

Jennifer Lawrence se renouvelle en tenant le rôle principal dans la comédie trash Le Challenge, réalisé par Gene Stupnitsky. C’est la première fois que l’on découvrira l’actrice dans ce genre.

On n'associe pas naturellement Jennifer Lawrence (vue récemment dans la comédie satirique Don’t Look Up) aux comédies un peu graveleuses. Plus habituée aux rôles sérieux, elle avait probablement besoin de changement. Du moins, c’est ce qu’on ressent quand on regarde la bande d’annonce de Le Challenge, qui s’annonce plus loufoque que jamais.

Elle incarne Maddie, une conductrice Uber de 30 ans, dont la voiture a été saisie par son ex. Déterminée à en trouver une autre sans quoi elle ne peut exercer son métier, elle tombe sur une annonce bien étrange : deux parents riches cherchent une femme à qui donner une voiture si, en échange, elle sort avec leur fils de 19 ans et le dépucèle avant son départ pour l’université. Pensant qu’il s’agit d’argent facile, Maddie accepte. Mais la mission s’annonce plus compliquée que prévue.

Le Challenge (No Hard Feelings) sortira dans nos salles en juin 2023.