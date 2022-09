Jennifer Lawrence en interview pour Vogue : "Je ne peux plus b***** avec des gens qui ne sont pas politiques"

À 32 ans, Jennifer Lawrence ne laisse plus rien passer. Elle s’est dite indignée face aux émissions de carbone, aux politiciens masculins qui se moquent des opinions sur le corps féminin, et aux lois sur les armes à feu : "Cela me fait complètement exploser la tête. Je veux dire, si la tragédie de Sandy Hook n’entraîne aucun changement ? En tant que pays, nous avons simplement dit : "OK ! Nous sommes prêts à laisser mourir nos enfants pour pouvoir exercer un privilège inscrit dans la Constitution il y a plus de 200 ans."

Et l’actrice oscarisée de faire passer ce message : "Je ne peux pas baiser avec des gens qui ne sont plus politiques. Vous vivez aux États-Unis d’Amérique. Vous devez être politique. C’est trop grave. La politique tue des gens". Une manière d’expliquer qu’elle avait laissé à sa famille le choix d’être politique d’une manière avec laquelle elle est d’accord, ou de ne plus avoir de contact avec elle, et il n’y a pas de troisième option.