Jennifer Lawrence : 6 infos insolites sur l’actrice de "Causeway"

Son agent lui avait survendu le scénario de Winter’s Bone. L’actrice a tout fait pour décrocher le rôle et s’est rendue à 2 auditions pour montrer ce qu’elle valait. Malgré cela, elle s’est vue refuser le rôle sous prétexte qu’elle était trop jolie. Il n’en a pas fallu plus à l’actrice pour sauter dans un avion afin de rattraper la réalisatrice du film qui était déjà retournée à New-York, afin de la convaincre.

Aussi, après un long vol, une nuit blanche et une course sous la pluie new-yorkaise, elle a fait irruption dans le bureau de Debra Granik – la réalisatrice du film – pour décrocher le rôle. Et cela a fonctionné puisqu’elle était le personnage principal du film, et a même été nommée à l’Oscar de la meilleure actrice. Comme quoi, parfois, il faut savoir forcer le destin !