Jennifer Gray (Dirty Dancing) raconte pourquoi elle a perdu son rôle dans Friends

Connue pour son rôle dans le film Dirty Dancing, Jennifer Gray a aussi fait une courte apparition dans la série Friends. Un rôle censé être plus important au départ, avant de finalement être remanié.

Pendant la première saison de Friends, Jennifer Gray joue le rôle de Mindy, la meilleure amie et demoiselle d’honneur de Rachel Green (Jennifer Aniston), qui avait une relation secrète avec le fiancé de cette dernière. Un rôle qu’elle n’a tenu qu’une fois, et les spectateurs n’ont plus revu Jennifer Gray dans la série. Le personnage a même été remanié, et Jennifer Gray remplacée par Jana Marie Hupp.

Pourtant fan de la série, Jennifer Grey s’était déclarée excitée quand on lui avait offert le rôle. Mais des problèmes d’anxiété l’ont empêché de reprendre le rôle.

"Quand ils m’ont demandé de revenir, j’ai dit que je ne pouvais pas", a déclaré par la suite l’actrice de 63 ans. "Quand je l’ai fait, j’étais tellement anxieuse parce qu’ils changeaient sans cesse le scénario. C’est très difficile d’être une guest-star parce que vous n’en faites pas partie, et vous essayez vraiment de tout comprendre."