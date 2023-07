Jennifer Garner: son come-back dans "Deadpool 3"

On aime autant Jennifer Garner comme actrice que dans ses posts insta au volant d’un tracteur ou derrière les fourneaux ! Alors que l’actrice était encore récemment la star de la mini-série en streaming The Last Thing You Told Me, The Hollywood Reporter annonce en exclu son retour dans Deadpool 3. Jennifer Garner va donc reprendre son rôle de super-anti-héroïne Elektra 20 ans après.

Jennifer Garner dans son rôle de fameuse guerrière de Marvel avait déjà joué ce rôle au début des années 2000 dans Daredevil avec son ex-Ben Affleck. Elle avait connu entretemps un énorme succès avec la série Alias et s’était retrouvée, en 2005, à la tête de son propre spin-off, en tueuse à gages ressuscitée. Mais Daredevil tout comme Elektra avaient été des échecs.

Qu’à cela ne tienne, la voilà est donc au casting de cette nouvelle aventure aux côtés de Ryan Reynolds et Hugh Jackman (en Wolverine), une première pour ce dernier. La présence de Hugh Jackman et de Jennifer Garner implique que Deadpool 3, réalisé par Shawn Levy, va exploiter le multivers pour permettre au personnage de Ryan Reynolds de rencontrer des personnages issus des films 20th Century Fox/Marvel pré-MCU. Et il n’est pas impossible que d’autres personnages des films Marvel réalisés par la Fox apparaissent.

Le tournage de Deadpool 3 est actuellement en cours. Sa sortie en salles était prévue en novembre 2024 mais elle a été avancée au 1er mai.