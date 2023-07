Jennifer Garner reprendra le rôle d'Elektra dans "Deadpool 3"

On aime autant Jennifer Garner comme actrice que dans ses posts insta au volant d’un tracteur ou derrière les fourneaux ! Alors que l’actrice était encore récemment la star de la mini-série en streaming The Last Thing You Told Me, The Hollywood Reporter annonce en exclu son retour dans Deadpool 3. Jennifer Garner va donc reprendre son rôle de super-anti-héroïne Elektra 20 ans après.

Jennifer Garner dans son rôle de fameuse guerrière de Marvel avait déjà joué ce rôle au début des années 2000 dans Daredevil avec son ex-Ben Affleck. Elle avait connu entretemps un énorme succès avec la série Alias et s’était retrouvée, en 2005, à la tête de son propre spin-off, en tueuse à gages ressuscitée. Mais Daredevil tout comme Elektra avaient été des échecs.