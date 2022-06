Jennifer Carpenter est la femme la plus détestée des États-Unis dans la série "The Enemy Within"

Après Dexter, Jennifer Carpenter est de retour dans une série d'espionnage et d'action ébouriffante ! Découvrez trois épisodes de The Enemy Within tous les mercredis à 22h15 à partir du 29 juin sur La Trois.

Que raconte The Enemy Within ? L'ancien agent de la CIA Erica Shepherd est considérée comme la femme la plus détestée des États-Unis à cause des actes de trahison qu'elle a commis. Elle est libérée de la prison de haute sécurité dans laquelle elle était enfermée afin d'aider le FBI à contrer les plus dangereuses menaces d'espionnage qui visent le pays.

Créée par Ken Woodruff, un des producteurs à l'origine de la série à succès The Mentalist, The Enemy Within s'inscrit dans le genre bien reconnu des séries d'espionnage comme Homeland, 24h Chrono ou encore The Americans. Portée par Jennifer Carpenter, l'inoubliable Debra Morgan de Dexter, et Morris Chestnut (vu dans Urgences et Rosewood), la série de la NBC mélange parfaitement tous les ingrédients du genre : trahison, rebondissements, action et secrets bien gardés.